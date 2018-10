Algérie: Ould-Kaddour à Ouargla - Le travailleur, un élément essentiel pour l'accompagnement du développement de Sonatrach

Ouargla — Le Président directeur général (Pdg) du Groupe Sonatrach, Abdelmoumène Ould Kaddour, a affirmé, lundi à Ouargla, que le travailleur est un élément essentiel pour l'accompagnement de son (groupe) développement.

S'exprimant dans le cadre de la politique sociale du groupe, lors d'une rencontre "Brainstorming, œuvres sociales et HSE", M. Ould Kaddour a indiqué que le travailleur est un élément essentiel pour l'accompagnement de son (groupe) développement, ajoutant que "Sonatrach est une entreprise du peuple algérien et nous avons pris la décision que désormais tout ce qui concerne le social, le médical, le culturel et le sportif est géré au niveau de la Direction générale, afin d'avoir une meilleure coordination".

Le même responsable a fait savoir également que la filiale du Groupe Sonatrach "Tassili Airlines" envisage l'ouverture de nouvelles dessertes reliant Ouargla à d'autres villes, à l'instar d'Alger et d'Oran.

"L'implication de Sonatrach est très importante, nous avons une entreprise intégrée et la relation avec le syndicat est excellente", a-t-il assuré lors de cette rencontre organisée à la division Sonatrach de Haoud Berkaoui (30 km d'Ouargla).

Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sociale de l'entreprise, notamment l'amélioration de la prise en charge médicale des travailleurs et la génération du système "tiers payant" qui s'occupe de la prise en charge d'une partie des frais engagés pour des soins médicaux au niveau de différentes structures de santé privées, conventionnées et implantées à travers le territoire national.

Le Pdg de Sonatrach a saisi l'opportunité pour souligner le rôle "important attendu de la presse nationale dans l'orientation de l'opinion publique au service du pays", tout en assurant une bonne information.

"L'information, notamment celle à vocation internationale, quant elle n'est pas bien traitée peut faire beaucoup de mal", a-t-il dit à ce propos.

"La presse est une institution nécessaire pour notre travail", a-t-il affirmé, en insistant sur l'importance de la responsabilité engagée et le professionnalisme des gens du journalisme considéré.

En marge de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence des responsables et cadres de l'entreprise, des autorités locales et de représentants de la société civile, une série de conventions de sponsoring a été signée entre le groupe Sonatrach et six (6) clubs sportifs locaux activant dans différentes disciplines.

Il s'agit de Chabab Béni-Thour, de Nadi Riadhi Baladiet Touggourt, d'Amel Ouargla, de Moustakbel Rouissat (football), ainsi que du club handisport de basketball (dames), et du club Mustapha Benboulaid (basketball).