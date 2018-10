Algérie: Ahmed Gadda, cet auressien précurseur du sursaut nationaliste du 1er novembre 1954

De son côté, Brahim Rahmouni, ancien directeur du musée du Moudjahid, a souligné que Gadda avait pris part à plusieurs batailles contre l'armée d'occupation française, et entretenait de bons rapports avec Benboulaïd et les autres chefs de la révolution dans la région des Aurès.

Dans une déclaration à l'APS, il y a quelques années, Ahmed Gadda avait évoqué les lettres de menaces qu'il livrait à des colons et les contacts de Mustapha Benboulaïd avec le groupe des "bandits d'honneur" qui a refusé l'offre française de liquider Benboulaïd et a préféré soutenir ses actions et participer activement aux préparatifs de déclenchement de la révolution.

Il fut également, a ajouté Rahmani, un des militants recherchés après la découverte de l'Organisation secrète avec Amar Benaouda, Lakhdar Bentobal et Abdeslam Habachi et membre du groupe chargé la nuit du 1er novembre 1954 de mener des frappes contre des cibles coloniales dans la wilaya de Biskra.

