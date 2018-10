Algérie: Décès de l'historienne et sociologue Fatima-Zohra Oufriha

Alger — L'historienne et sociologue algérienne Fatima-Zohra Oufriha est décédée, lundi à Alger, à l'âge de 77 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Née à Tlemcen en 1941, Fatima-Zohra Bouzina Oufriha était également professeure agrégée en Sciences économiques et première femme Docteur d'Etat à l'échelle nationale et du Maghreb.

Elle a écrit dans divers domaines et laisse plusieurs ouvrages dont "Industrialisation et transfert de technologie dans les pays en développement" et "Système de santé et population en Algérie".

La sociologue avait publié, en outre, nombre de travaux en Histoire, notamment sur la ville de Tlemcen et son héritage culturel et civilisationnel, tels que "Tlemcen, capitale musulmane, le siècle d'or du Maghreb central" et "Sidi Boumediène, Ibn Rochd: Deux immortels de l'Occident musulman".

La défunte avait été également membre de la Fédération de France du Front de libération nationale (FLN) durant la guerre de libération.

L'enterrement a eu lieu lundi après la prière d'EL-Asr au cimetière de Beni Messous (Alger).