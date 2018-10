Maroc: Habib El Malki s'entretient avec une délégation de rapporteurs des relations internationales auprès du conseil des ministres du Conseil de l'Europe

Le président de la Chambre des représentants met en relief le développement institutionnel, démocratique et des droits de l'Homme que connaît notre pays

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu, lundi au siège du Parlement à Rabat, une délégation du groupe des rapporteurs des relations internationales auprès du conseil des ministres du Conseil de l'Europe, présidée par Mme Katrin Kivi.

Au cours de cet entretien, le président de la Chambre des représentants a réitéré que les rapports liant le Royaume à l'Europe sont stratégiques, rappelant que le Maroc bénéficie des statuts de «partenaire avancé» auprès de l'UE et de «partenaire pour la démocratie» auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et d'affirmer que le Maroc a opté pour des choix irréversibles quant au renforcement de la démocratie et des droits de l'Homme, ainsi que la consolidation de l'Etat de droit.

Habib El Malki a indiqué que le Royaume du Maroc veille à l'instauration de la sécurité et la stabilité dans la région, ajoutant que notre pays a adopté une stratégie modèle pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, de même qu'il tient à partager son expérience et son expertise dans ce domaine avec ses partenaires européens.

Le président de la Chambre des représentants a souligné le rôle important joué par le Maroc en matière de lutte contre l'immigration, signalant également la politique courageuse suivie par notre pays dans ce domaine sous la conduite de S.M le Roi qui prend en considération les dimensions humanitaire et solidaire.

Le président de la Chambre des représentants a présenté à cette occasion un aperçu sur l'évolution institutionnelle, démocratique et des droits de l'Homme dans notre pays depuis l'approbation de la Constitution 2011, tout en soulignant que le Parlement marocain a approuvé des lois garantissant l'indépendance de la justice, consacrant la séparation des pouvoirs et permettant l'amélioration des conditions de la femme et la protection des enfants. Il a également approuvé la plupart des lois organiques prévues par la Constitution, et il approuvera prochainement les autres lois organiques.

Pour sa part, Katrin Kivi a salué l'évolution que connaît le Maroc depuis l'approbation de la Constitution 2011, tout en affirmant que le Conseil d'Europe considère que le processus de réformes au Maroc est « un processus très positif ». Elle a ajouté que les relations fortes nouées entre le Maroc et le Conseil de l'Europe permet de réaliser la rapprochement entre les deux parties au niveau parlementaire, tout en mettant en exergue que les deux parties font face à des défis similaires notamment la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la sécurité et la lutte contre la traite des êtres humains.

Cette rencontre constitue une occasion pour le président de la Chambre des représentants pour donner des éclaircissements et des explications sur différents sujets évoqués par les membres de la délégation et concernant notamment le processus de réformes dans notre pays et les moyens et voies pour renforcer les relations de coopération entre le Maroc et le Conseil de l'Europe.