Ghana: Inauguration de la nouvelle plateforme commune de supervision du trafic télécoms pour le compte des autorités de régulation du Ghana

Enfin les systèmes garantissent le respect de la confidentialité des données et des utilisateurs (les contenus des communications SMS, voix et données ainsi que les noms des utilisateurs ne sont pas tracés par la plateforme) en conformité avec le Ghana Data Protection Act (Act 843-2012).

Elle contribue en outre au développement économique du pays à travers les TIC grâce à une meilleure qualité des communications internationales (voix et data) et à la diffusion du micro-crédit pour une meilleure inclusion financière au Ghana.

Gage de transparence, la plateforme pose un cadre de responsabilisation dans le secteur des télécoms au bénéfice de ses parties prenantes ; gouvernement et acteurs du secteur et surtout des consommateurs dont les intérêts sont mieux protégés par la NCA grâce aux systèmes de supervision.

« Pour la première fois au Ghana, le gouvernement, l'autorité de contrôle des télécommunication (National Communications Authority - NCA) et l'autorité en charge de la collecte des impôts et droits de douanes (Ghana Revenue Authority - GRA) bénéficient d'une vision complète de secteurs majeurs de l'économie que sont les télécommunications et les services financiers mobiles. Ils peuvent désormais les réguler et les superviser sur la base de données en temps réel par opposition aux informations partielles et périodiques dont elles disposaient auparavant », résume Ato Afful, directeur général de Kelni-GVG.

