Soudan: Tajuddin loue le rôle des Nations Unies dans le développement

Khartoum — Le Commissaire pour le retour volontaire et la réinstallation, le Prince Tajuddin Ibrahim Al-Tahir, a rendu hommage au rôle et l'assistance des agences des Nations Unies, en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), dans le domaine du développement durable, conformément aux plans et programmes du pays visant à transformer les sociétés du secours au développement et progrès économique des communautés.

Lors de sa rencontre à la ville Al-Fashir avec le directeur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour les États du Darfour, le conseiller de formation à la Commission et représentant du RRR dans l'État du Nord-Darfour M.John Adam, a salué le soutien des Nations Unies au programme de formation et de réhabilitation du personnel du HCR et de ses partenaires au Darfour tout en faisant allusion a la forte coordination entre les institutions du gouvernement et les agences des Nations Unies relative au programme de rapatriement et de réinstallation volontaires visant à mettre en œuvre des solutions durables pour les déplacées et les réfugiés.

Pour sa part, John Adam, directeur du (PNUD), a abordé le rôle du programme au Darfour et de ses activités dans le cadre de la stratégie de développement du Darfour, notamment le projet de formation des institutions gouvernementales et de la Commission, tout en saluant son rôle dans la période précédente.