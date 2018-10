Soudan: Assemblée générale de la Fédération des chambres de petites industries

Lors de son discours devant l'assemblée générale de la Fédération pour la nouvelle session 2018-2022 , M. Omar a signale à leurs efforts à divers niveaux pour créer un climat d'affaires dans le secteur , fournir un financement adéquat et une attention particulière aux questions de formation, à fournir la production d'intrants et à tirer profit des expériences réussies des petites industries des pays développés.

Khartoum — Le président de la Fédération des chambres de la petite industrie et de l'artisanat au Soudan, M. Abdullah Osman Omar, a déclaré que le secteur était prêt à faire des efforts pour réformer l'économie nationale grâce à son plan stratégique pour la période allant jusqu'en 2022, fondé sur l'utilisation de technologies modernes et le remplacement des importations de machines agricoles ainsi que sur des mécanismes visant à soutenir la production et à réduire les coûts.

