Soudan: Le Parlement écoute une déclaration sur l'achèvement des exigences du Dialogue

Khartoum — Le ministre de la Présidence du Conseil des ministres, Ahmed Saad Omar, a fait mardi une déclaration devant l'Assemblée Nationale présidée par son Président Prof. Ibrahim Ahmed Omar, sur l'achèvement des exigences du Dialogue National initié par le Président de la République Omar Al-Bashir, en janvier 2014.

Le président de l'Assemblée nationale a appelé tout le monde à la tolérance et à la patience pour former un tissu unique et de contourner les résultats du Dialogue National , de la réforme de l'État et de la stratégie nationale ainsi que de la Constitution.

M. Saad a déclaré que l'État avait réagi à la mise en œuvre des recommandations du Dialogue National, ce qui correspondait à environ (994) recommandations, détaillant la matrice de recommandations sur les secteurs et que certaines recommandations nécessitant des directives spéciales ainsi que la promulgation et la modification de certaines lois et la mise en œuvre restante des recommandations est prévue dans les deux prochaines années.

Il a souligné que le Comité des politiques générales de l'Etat avait achevé la mise en œuvre de 391 recommandations, tandis que les recommandations attribuées aux États est 291 recommandations et les recommandations de l'axe de modification constitutionnelle sont 96.

Il a apprécié le rôle des médias dans la sensibilisation sur les résultats du Dialogue National, notant que les résultats obtenus confirment l'accord entre les partis et l'opposition en tant que feuille de route pour le gouvernement de réconciliation nationale visant à établir une constitution permanente pour le pays.