Soudan: Le Conseil des Etats approuve une déclaration sur le commerce frontalier

Le ministre a déclaré que trois États fédérés avaient signé des accords commerciaux frontaliers avec les pays voisins, l'État du Nord et les États du Nord et de l'Ouest du Darfour.

Karama a expliqué que le commerce frontalier visait à limiter la contrebande de marchandises, soulignant l'activation des lois et règlements et que le commerce frontalier devait suivre l'orientation générale de l'État au sein de son gouvernement en coordination avec les autorités fédérales concernées.

Le ministre a souligné l'importance du commerce frontalier dans la mesure où il vise à renforcer et à développer les relations commerciales entre les communautés frontalières et à encourager les États frontaliers à activer le processus de fabrication de biens et de produits.

Dans sa déclaration, Karama a passé en revue les politiques de son ministère à cet égard, indiquant la feuille de route et la vision future pour organiser le commerce frontalier, en indiquant l'emplacement géographique du Soudan, qui le rend capable et actif dans ce domaine.

Khartoum — Le Conseil des États a approuvé lors de sa session présidée par M. Ibrahim Yousef Habbani, vice-président du Conseil, une déclaration du ministère de l'Industrie et du Commerce sur la promotion du commerce frontalier présentée par M. Musa Karama, ministre de l'Industrie et du Commerce.

