Maroc: Faouzi Bensaidi invité de la 8ème édition des Master class Cinéma et droits de l'Homme

Le réalisateur marocain Faouzi Bensaidi est l'invité de la 8ème édition des Master class cinéma et droits de l'Homme qui se tient du 22 au 28 octobre à Rabat, à l'initiative de l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'Homme (ARMCDH). Cet évènement, qui s'adresse aux étudiants et aux jeunes réalisateurs, s'inscrit dans le cadre des activités dédiées à la promotion de la culture des droits humains via le cinéma, indique l'ARMCDH dans un communiqué.

L'ARMCDH organise depuis mars 2014 des Master class cinéma et droits de l'Homme, offrant au public une occasion d'apprécier la filmographie d'un réalisateur engagé et d'en débattre avec lui. La Master class de Faouzi Bensaidi s'ajoute à sept autres rencontres du même genre réalisées avec notamment Merzak Allouache (Algérie), Nouri Bouzid (Tunisie) ou encore Nouredine Saïl (Maroc).

Elle sera précédée par une semaine de projection des films du réalisateur, soit trois courts métrages et quatre longs métrages. Après avoir travaillé au théâtre comme metteur en scène et acteur, Faouzi Bensaidi n'a cessé de cumuler les succès, notamment grâce à son premier court-métrage "La Falaise" (1997) pour lequel il a reçu 24 prix dans les festivals français et internationaux.

Son dernier film, "Volubilis", présenté à Venise en septembre 2017, a enchaîné les festivals. Il a obtenu Le Tanit de bronze aux Journées cinématographiques de Carthage (JCC), le prix de la meilleure comédienne pour Nadia Kounda au Festival El Gouna (Egypte) et 7 prix lors du dernier Festival du cinéma national au Maroc.