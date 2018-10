Cote d'Ivoire: La filière hévea recrute 56.000 jeunes

« Certains décideurs politiques et chefs d'entreprise de notre région doivent comprendre combien l'on doit investir davantage dans l'agriculture pour développer les compétences et promouvoir le secteur, s'ils veulent créer des emplois pour les jeunes », a dit Yao Brou Jules, président d'un mouvement de jeunes agriculteurs à Sakassou.

On n'exige pas de niveau particulier, mais des gens volontaires, disponibles et compétents qui aiment le travail de la terre à qui nous allons offrir une rémunération allant de 60.000 FCFA à 150.000 FCFA. Nous devons prendre conscience de l'urgence qu'il y a à traiter la question du chômage. Je ne le répéterai jamais assez », a-t-il expliqué .

« Il ne s'agit pas de diplômes, ce ne sont que des étiquettes, mais de volonté et de compétence. La filière hévea veut donner la chance à plus de jeunes diplômés ou sans diplômes.

L'agriculture est à la fois présentée comme une des principales solutions face au défi de l'emploi en Côte d'Ivoire et comme une activité qui ne parvient plus à « attirer » les jeunes », a dit Konan Albert.

Copyright © 2018 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.