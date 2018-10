Jauger de la pertinence des économies créatives à l'aune des mouvements des artistes des arts de la scène, est le but d'une publication.

Le 15 novembre, l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), clôturera les contributions qu'elle a lancées dans le cadre de son programme dédié aux « Dynamiquesculturellesetàlamobilité ».

L'Oif, en effet, recueille aux fins d'une publication, des témoignages d'artistes du continent dont le parcours pourrait permettre de documenter cette problématique.

Ainsi, outre des experts, des journalistes et critiques d'art du Continent, notamment du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, sous la direction du Pr Yacouba Konaté, Dg du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa), ils auront à sonder des artistes, croiser leurs regards et opérer une saisie diachronique de la diversité culturelle sous le prisme et des dynamiques culturelles impliquant leur mobilité aussi bien dans l'aire francophone que du point de vue la mondialisation.

En tout cas, avec le renouvellement des instances au Sommet de l'organisation des pays ayant la langue française en partage, début-octobre à Erevan (Arménie) a réaffirmé que la question de la diversité, de la mobilité et des dynamiques nouvelles seront au cœur de la décennie à venir.

Déjà, faut-il le noter, à la faveur de la 10e édition du Masa à Abidjan, coïncidant avec son 25e anniversaire, en mars 2018, ces journalistes et critiques, avaient pris part à un « Colloque international sur la mobilité des artistes et de leurs œuvres ».

Colloque présidé par le Pr Yacouba Konaté, par ailleurs, il incombe de le mentionner, membre du Comité d'orientation de l'observation des dynamiques culturelles et linguistiques de l'Oif et qui réunit des professionnels du spectacle de l'espace francophone autour de la mobilité des artistes et la circulation de leurs œuvres.

Circulation, créativité, cohésion sociale

Pour en revenir à la pertinence de l'appel à contributions, disons que, moteur de transformation des sociétés, la culture est à la croisée de plusieurs enjeux. Elle occupe une place essentielle dans le développement, à la fois comme vecteur de cohésion sociale et de dialogue, mais aussi catalyseur de créativité et d'innovation.

Fondée sur la langue française que ses États et gouvernements membres ont en partage, la Francophonie s'est attachée dès ses origines, à promouvoir le rôle de la culture comme dimension incontournable du développement économique et social.

Inscrite dans une vision ouverte et guidée par les principes d'adéquation aux besoins des acteurs du développement culturel, l'action de la mobilité et des dynamiques innovantes dans le domaine de la culture a constamment visé la valorisation des identités et des expressions culturelles dans le dialogue et le respect de leur diversité.

Pour l'une des rares fois, au dire de bien d'observateurs du microcosme culturel francophone, la relation culture/économeest pensée à partir d'un questionnement culturel (dynamiques et mobilité) et non d'une visée commerciale.

Pour la première fois aussi, la diversité culturelle y sera reconnue comme un principe autonome, non moins légitime que le principe de la liberté du commerce. Et donc une façon de rompre les amarres d'avec le showbiz mercantiliste à tous poils.

Pour inscrire la culture comme matrice de maturation du nouvel ordre culturel mondialisé avec la Francophonie comme composante essentielle.