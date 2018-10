Les principales institutions et entreprises du secteur privé en Afrique ont mis en place un comité panafricain sur le commerce et les investissements dans le secteur privé (Paftrac) qui servira de plate-forme de plaidoyer pour soutenir la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et pour renforcer la participation du secteur privé africain au commerce. et formulation de la politique d'investissement, y compris les négociations commerciales.

Selon un communiqué publié à Addis-Abeba le 19 octobre 2018, à l'issue d'une réunion co-organisée par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et la Commission de l'Union africaine, a déclaré que le Paftrac renforcerait la participation du secteur privé africain et secteur privé africain, en les intégrant dans la politique de commerce et d'investissement.

En fournissant un cadre pour un partenariat public-privé efficace dans la promotion du commerce africain, Paftrac renforcera l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale et contribuera à la transformation des économies africaines conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine: L'Afrique que nous voulons, le communiqué a déclaré.

Prenant la parole au cours de la réunion, coprésidée par l'Ambassadeur. Albert Muchanga, Commissaire au commerce et à l'industrie de l'Union africaine, et Benedict Oramah, président du conseil d'administration d'Afreximbank, le premier cité a déclaré que le PaftracC constituait une étape importante dans la création du Conseil des entreprises africaines prévu dans le cadre de l'Afcfta.

Dr Benedict Oramah a déclaré qu'il était impératif que le secteur privé africain joue un rôle plus actif dans la définition des paramètres de la politique en matière de commerce et d'investissement aux niveaux national, régional et continental, à son avantage et pour parvenir à la transformation des économies africaines.

Le Paftrac sera dirigé par un groupe de dirigeants comprenant les directeurs des principales entreprises et institutions financières africaines, des représentants des conseils régionaux des entreprises et des chambres de commerce africaines. Il comprendra également des représentants d'institutions africaines de politique et de recherche.

La réunion a élu le professeur Patrick Utomi, fondateur du Center for Value in Leadership, au Nigeria, premier président de cette institution pour un mandat de deux ans.

En plus d'être un entrepreneur à succès, le professeur Utomi est professeur d'économie politique et expert en gestion. Il sera secondé par des vice-présidents issus de différentes régions du continent.