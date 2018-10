Cote d'Ivoire: Protection des enfants - La Première Dame a échangé avec la directrice régionale d'UNICEF

Nous avons discuté un peu d'autres sujets tels que la lutte contre le travail des enfants et l'accès à la vaccination. Madame Dominique Ouattara a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à être un pays leader non seulement conceptuellement mais avec des résultats concrets.

Après plus d'une trentaine de minutes d'échanges, Madame Marie Poirier, Directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'UNICEF évoquant l'objet de la rencontre, a indiqué que la Première Dame est une alliée incomparable de la cause de l'enfant et est engagée personnellement pour faire avancer cet agenda.

La Première Dame Dominique Ouattara a reçu le mardi 23 octobre 2018 en audience Madame Marie-Pierre Poirier, Directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'UNICEF. La rencontre s'est déroulée, à la résidence présidentielle de la Riviera en présence de M. Aboubacar Ocampo, représentant résident d'UNICEF et de plusieurs collaborateurs de la Première Dame.

