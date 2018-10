Algérie: Foire des produits algériens à Nouakchott - Grande affluence des visiteurs mauritaniens

- Les opérateurs économiques algériens s'attèlent à mettre les dernières retouches en prévision de la Foire des produits algériens à Nouakchott, dont le coup d'envoi est prévu pour mardi soir, et ce, dans le but d'assurer aux opérateurs économiques et visiteurs mauritaniens les meilleurs conditions d'accueil qui reflètent la profondeur des relations de coopération et d'amitié liant les deux pays.

A quelques heures du coup d'envoi de la manifestation, les espaces externes de la Foire connaissent une affluence importante des citoyens mauritaniens, venus des quatre coins du pays pour voir de près la qualité des produits algériens.

Cette édition devra être couronnée par la signature de plusieurs accords dans les secteurs de l'industrie agro-alimentaire, des industries mécaniques, de l'électronique, des industries chimiques, des industries du matériel et de plastique, en sus d'accords dans le domaines des services, à l'image des transports et la coopération dans le secteur de la santé.

Dans ce cadre, le Président-directeur général (Pdg) de la Société Algérienne des Foires et Expositions "Safex", Tayeb Zitouni, a fait état d'un nombre important de contrats qui devraient être signés mardi soir.

Cette foire est considérée comme la plus grande manifestation économique initiée par l'Algérie en dehors du pays, a indiqué M. Zitouni, relevant, à ce propos, que les accords qui seront signés, dans le cadre de cette édition, renforceront davantage les relations de coopération et de partenariat existant entre l'Algérie et la Mauritanie.

Il a ajouté que les opérateurs économiques ont accordé un intérêt particulier à cet évènement de par son importance pour l'accès aux marchés africains.

Cette participation, a-t-il expliqué, s'inscrit dans le cadre du rôle des opérateurs économique algériens en tant que professionnels ayant un rôle dans la promotion du produit algérien à l'international.

L'Algérie a déployé tous les moyens matériels et logistiques pour la réussite de cette manifestation, a assuré M. Zitouni, estimant qu'en dépit de certaines insuffisances, les opérateurs algériens sont déterminé à investir de nouveaux marchés mondiaux.

Plus de 350 participants représentant plus de 170 sociétés algériennes prennent part à cette foire. Pour ce qui est de l'affluence considérable des citoyens mauritaniens, avant même l'ouverture de la foire, la même intervenant a expliqué que le citoyen mauritanien est bien informé de la qualité des produits algériens commercialisé dans son pays à la faveur de précédentes opérations d'exportation.

Les différents pavillons de la foire connaissent une affluence des opérateurs et organisateurs ainsi que des citoyens mauritaniens venus en masse pour découvrir les produits algériens.