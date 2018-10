Algérie: Gestion des risques des catastrophes - La stratégie nationale à l'horizon 2030 soumise au gouvernement dans les 6 mois à venir

"C'est aux entreprises industrielles et technologiques qu'incombe la plus grande responsabilité en termes de prises de mesures préventives pour la préservation de notre environnement", a-t-il conclu.

"Le renforcement des capacités de notre pays pour faire face aux catastrophes, que Dieu nous en préserve, est la priorité capitale de l'ensemble de nos plans d'action afin de doter notre pays de tous les moyens juridiques, procéduraux et en ressources financières et humaines susceptibles de le placer dans le rang des pays leaders en termes de gestion des catastrophes naturelles en assurant la protection de nos citoyens et de leurs biens ainsi que nos infrastructures économiques et sociales", a estimé M. Bedoui.

Dans son allocution de clôture de la Conférence de deux jours, organisée sous le thème" Pour une plus grande capacité de résilience", le ministre de l'Intérieur a précisé que "les recommandations pertinentes auxquelles sont parvenus les participants, dont des experts et spécialistes, sont à même de consolider la capacité de résilience de notre pays dans la gestion des risques de catastrophes".

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a annoncé, mardi à Alger, que la Stratégie nationale globale à l'horizon 2030, issue de la Conférence nationale sur la gestion des risques de catastrophes, sera présentée au Gouvernement, dans les six (6) prochains mois, conformément aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

