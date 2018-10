Maroc: Prisme tactique - Le Raja entre deux chaises

Soit faire fi de l'avance du match aller et partir la fleur au fusil ou bien être submergé par la suffisance inhérente à ce même avantage

Dire qu'aucun bien n'est sans mal confine au doux euphémisme. A ce titre, la victoire étriquée du Raja de Casablanca sur terres nigériannes (0-1) est une satisfaction qui n'est pas sans danger. En réalité, ce court avantage acquis au match aller peut se révéler moins précieux qu'il n'y parait, ce soir (20h), au Complexe Mohammed V.

On ne peut limiter le sport en général et le football en particulier à des considérations technico-tactiques. L'aspect mental est tout aussi fondamental. Il l'est tellement, qu'il peut à lui seul renverser les pronostics et influer sur le sort d'une rencontre que l'on croyait jouée d'avance.

Ce raisonnement nous amène à la question suivante : Avec quel état d'esprit les Rajaouis vont-ils rentrer sur la pelouse ce soir ? Seront-ils dans la lignée du match aller, conquérants et joueurs ? Ou bien au contraire, ont-ils été submergés par la suffisance qui pourrait naître de l'avantage ramené de l'Enyimba International Stadium ?

Sur le plan tactique, ce dilemme se traduit ainsi : Soit le Raja va faire fi de l'avance acquise au match aller et partir la fleur au fusil, en essayant de s'installer dans le camp adverse afin d'empêcher les Nigérians de dérouler leur football et pourquoi pas tenter de se mettre à l'abri de toute mauvaise surprise en ouvrant le score. Ou encore, les Marocains attendront patiemment dans leur moitié de terrain, dans le but d'aspirer l'adversaire pour mieux gicler en contre. Bref, deux approches différentes qui ont autant d'avantages que d'inconvénients.

Faire comme s'il y avait 0-0

Comment réussir à convaincre ses joueurs que tout est à refaire et que rien n'est encore joué ? C'est la lourde tâche dévolue au technicien espagnol s'il veut que ses poulains ne se reposent pas sur leurs lauriers. Si tel est son souhait, il va lui falloir tout d'abord insuffler cette philosophie bien avant le début des hostilités, c'est-à-dire, au moment de choisir sa composition d'équipe. D'ailleurs, le profil offensif ou défensif du remplaçant de Hafidi, blessé, sera un élément de réponse.

Ensuite, les consignes tactiques représentent l'autre levier dont dispose Garrido. En partant du principe que dans ce scénario son Raja ne doit pas subir, il s'agira de demander à son bloc d'être non seulement compact mais également positionné haut dans la moitié de terrain adverse à la perte du ballon. Les latéraux auront aussi un rôle capital à jouer. En étant positionnés très haut, ils pourront à la fois réduire l'activité des ailiers adverses à un rôle purement défensif quand le Raja aura le ballon, mais encore, harceler et presser la relance quand il ne l'aura pas.

Toutefois, cela implique d'avoir une ligne défensive haute. Par conséquent, la gestion de l'espace dans le dos sera primordiale. Et comme on a pu le voir, samedi contre l'OCK, sur l'action qui a débouché sur l'expulsion de Banoun notamment, cette gestion de la profondeur peut se révéler problématique.

Reculer pour mieux avancer

Il ne fait pas de doute que les Aba Warriors d'Enyimba, dos au mur, jetteront toutes leurs forces dans la bataille. Peut-être pas dès les premières minutes, mais des risques, ils en prendront certainement au fil de la rencontre. De fait, capitaliser sur l'allant offensif que devrait impulser Felix Okey Emordi dans l'esprit de ses hommes, pourrait être l'une des voies vers le succès.

Pour y parvenir, le RCA devra être patient. Attendre dans son propre camp, cadrer l'adversaire et couper les lignes de passes dans la phase de transition attaque-défense, au lieu d'anticiper et de tenter de récupérer le ballon dans les pieds. Ces derniers points étant synonymes de prise de risque car une intervention ratée pourrait déstructurer le bloc défensif.

A la récupération, la capacité à gicler en phase de transition défense-attaque est la clé pour profiter des espaces laissés par des Nigérians aspirés. Pas plus de deux touches de balle, une circulation de balle fluide et rapide vers l'avant dans une recherche instantanée de la verticalité. Ça c'était pour le côté Yang. Côté Yin, ce choix tactique est associé à un écueil, incarné par le risque inhérent à une défense qui subit un peu trop. Sur le reculons dans cette configuration, le Raja prend le risque de se faire avoir sur n'importe quel centre ou cafouillage dans la surface de réparation.

En somme, un entre deux chaises qui pourrait se révéler un vrai casse-tête. Verdict attendu, ce soir, à 23h au plus tard.

L'OCS co-leader

L'OCS s'est imposé à domicile par 1 but à 0 face au MAT, lundi soir en match de la 5ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

L'unique réalisation des Mesfiouis a été l'œuvre de Yahya Attiat Allah (24è, pen).

Cette victoire permet à l'OCS de rejoindre le KACM en première position avec 10 points.

Le deuxième match disputé lundi au Complexe Moulay El Hassan à Rabat s'est terminé sur une issue de parité, un partout, entre le FUS et le RCOZ.

Les visiteurs ont ouvert le score dès la 8ème minute après un but contre son camp d'Amine Louani. Les Fussistes ont dû attendre la 49è minute pour égaliser par le biais d'El Mehdi Bettache.

Après ce nul, le FUS occupe la 6ème place avec 6 points, devant son adversaire du soir (7è, 5points).