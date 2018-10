Maroc: Laâyoune abrite le Forum d'affaires Maroc-France du 2 au 4 novembre

La Région de Laâyoune Sakia-El Hamra et la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc (CFCIM) organiseront, du 2 au 4 novembre prochain à Laâyoune, le Forum d'affaires Maroc-France, un événement placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

"Après le franc succès des deux précédentes éditions organisées par la CFCIM à Casablanca et à Paris, le Forum d'affaires Maroc-France de Laâyoune accueillera pendant deux jours près de 200 acteurs économiques et donneurs d'ordres institutionnels", précise un communiqué des organisateurs.

Cette rencontre de dimension internationale a pour vocation de promouvoir la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra auprès des opérateurs français et de renforcer la coopération économique entre le Maroc et la France, indique-t-on.

Le Forum est organisé en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, l'Agence pour le développement des provinces du Sud, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), l'OCP Phosboucraâ, en plus d'autres institutions économiques et financières privées et publiques, rapporte la MAP. Cette rencontre internationale de premier plan, privilégiant une approche gagnant-gagnant, a pour objectif de promouvoir la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et de mettre en avant son potentiel en tant que hub vers le continent africain.

Selon le communiqué, "il s'agit également d'encourager le rapprochement économique avec la France qui se positionne elle-même comme plateforme européenne".

De nombreux secteurs d'activité y seront représentés, notamment l'agriculture, la pêche, l'agroalimentaire, l'environnement, l'eau, les énergies renouvelables, le tourisme, l'industrie minière, le BTP, la formation, l'offshoring ou encore le transport et la logistique.

Le programme du forum sera l'occasion pour la région de Laâyoune-Sakia El Hamra de présenter son Plan de développement régional (PDR). "Grâce à un ambitieux Contrat-Programme Royal portant sur la période 2015-2021, la région offre de multiples possibilités en matière d'investissement, de partenariats ou d'échanges commerciaux et se dote d'infrastructures de niveau mondial confirmant son positionnement en tant que hub africain", souligne-t-on. Cet événement sera particulièrement riche en conférences thématiques, ateliers et tables rondes, visites de sites et rencontres networking.