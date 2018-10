Maroc: Taragalte - Et de trois pour les Tinariwen

Rappelons que le Festival international de Taragalte compte cette année rendre un vibrant hommage à l'écrivain, aviateur et journaliste français Antoine de Saint-Exupéry, qui avait tant aimé le désert et en avait fait l'une de ses sources d'inspiration.

« Le retour des Tinariwen à Mhamid et particulièrement à Taragalte est évident dans la mesure où ils font désormais partie de la grande famille de notre oasis verdoyante. C'est une manière de rappeler les liens qu'entretenaient nos ancêtres lors des caravanes sahariennes entre nos deux pays respectifs, le Maroc et le Mali», explique Brahim Sbai, cofondateur de ce festival, tenu depuis 2009.

C'est aussi une nostalgie pour l'endroit où ils se sont reproduits pour la première fois en 2009. Et voilà qu'après une deuxième participation en 2016, les mélomanes et passionnés du désert y reviennent pour ouvrir le bal, lors de la neuvième édition du Festival international de Taragalte qui aura lieu du 26 au 28 octobre courant, à Mhamid El Ghizlane, sous le thème « Sahara, terre fertile ».

Entre Tokyo, Berlin, Los Angeles et Londres, le célèbre groupe musical Touareg «Tinariwen» trouve toujours du temps pour la petite localité marocaine de Mhamid El Ghizlane! Une passion pour les dunes et le Sahara marocain, notamment concernant cette oasis verdoyante de Mhamid qui a tant capté les musiciens touaregs.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.