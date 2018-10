Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Marée humaine à Maevatanana et Marovoay

Le candidat n°12 continue son périple à travers le pays.

Ainsi, il s'est rendu hier, dans la province de Mahajanga où il a pu visiter deux localités. Il s'agit notamment de Maevatanana et de Marovoay. Il a fait le plein dans ces chefs-lieux de district. Comme à l'accoutumée, une marée humaine est venue accueillir Hery Rajaonarimampianina dans ses différents déplacements. Malgré la chaleur suffocante, cela n'a pas empêché les gens de venir assister à son meeting..

En effet, Maevatanana est réputée pour sa chaleur torride. Une température qui n'a pas stoppé la ferveur des sympathisants du candidat N°12. Ils sont venus pour en savoir plus sur la « vision Fisandratana». D'entrée de jeu , le candidat n°12 a promis qu'il va lutter contre l'insécurité qui sévit dans la région. Notons que Maevatanana compte parmi les localités qui ont été dotées de branchements en électricité et d'infrastructures d'adduction en eau potable sous son mandat a. De même, la RN4 a été réhabilitée : cette route nationale relie la capitale à Mahajanga, en passant par le district de Maevatanana.

Détermination. Dans le cadre de sa seizième journée de campagne, Hery Rajaonarimampianina s'est rendu à Marovoay où la construction de près de 1000 km de barrage d'irrigation a été lancée. Il s'agit en effet de conduire ce district vers l'autosuffisance alimentaire et de le transformer en grenier rizicole, comme le prévoit la Vision Fisandratana. A l'instar de la population de Maevatanana, celle de Marovoay a accueilli également dans l'allégresse Hery Rajaonarimampianina. « Dès que l'on évoque Marovoay, on songe immédiatement à son potentiel de grenier à riz de Madagascar. Des actions en ce sens ont été entamées et je suis convaincu de la détermination de tout le peuple de Marovoay à les mener jusqu'au bout. Je suis à vos côtés et on poursuivra ensemble ces actions », a déclaré le candidat N°12.

Nouvelles mesures. Toujours est-il que parmi les autres réalisations qui se sont concrétisées au cours de ces cinq

Une foule immense a accueilli le candidat n°12 à Maovoay.

dernières années, figurent notamment la construction de neuf universités régionales, la mise en place d'une trentaine de blocs opératoires, l'achèvement d'écoles primaires publiques, la distribution de kits scolaires, ou encore l'installation de quatre centres de pesage de poids lourds sur la RN4. Pour clore son déplacement, le candidat N°12 a annoncé que de nouvelles mesures en matière de sécurité publique seraient mises en œuvre dans le district et dans toute la région de Betsiboka. Hery Rajaonarimampianina a ainsi déclaré à ses sympathisants et partisans sa volonté d'apaisement et son souhait de continuer les efforts entrepris en faveur d'un développement inclusif.