Guinée: Massacre du 28 septembre 2009 - Le moment est venu de polariser l'attention sur le pays

L'enquête est terminée, les donateurs sont prêts à le soutenir, et les victimes attendent que justice soit faite. Le jour où le procès s'ouvrira, ce sera un jour où le monde verra la Guinée comme un exemple pour l'Afrique sur le plan de la promotion des droits humains et la justice, un jour où il verra le président Condé comme celui qui aide à tourner la page d'un douloureux passé d'impunité. En allant de l'avant, la Guinée polarisera toute l'attention positive qu'elle méritera.

L'Union européenne et le gouvernement des États-Unis ont indiqué qu'ils pouvaient apporter un soutien financier à ce procès complexe. Ces financements pourraient être utilisés pour rendre possibles les mesures de sécurité adéquates, la protection des témoins et d'autres types d'assistance.

En avril 2018, le ministre de la Justice a mis en place un comité de pilotage, composé de responsables du gouvernement, de partenaires internationaux et de représentants des parties civiles de l'affaire, chargé d'organiser le procès, notamment de déterminer le lieu, le calendrier et le budget. Le Premier ministre était présent lors de l'annonce, marquant ainsi son soutien précieux.

Les progrès ont été lents, mais significatifs. En fin de compte, les juges ont interrogé des centaines de victimes et inculpé plus d'une dizaine de suspects, dont deux ministres en exercice.

Au contraire, une procédure judiciaire équitable et crédible sur les crimes commis au stade du « 28-Septembre » attirerait les louanges, le soutien et le respect de pays du monde entier.

Ce 28 septembre 2009, elles ont alors tué plus de 150 manifestants pacifiques. Leurs corps étaient éparpillés ça et là, sur le terrain de football, sur les gradins. Des dizaines de femmes ont été violées.

