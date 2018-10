Ile Maurice: Commission drogue - L'avocat Noor Hussenee interrogé par la Task Force

Sa convocation au Central Criminal Investigation Department (CCID) fait suite à celle du chauffeur de l'avocat Samad Golamaully, lundi 22 octobre. Salim Mohamed a été questionné sur les propos qu'il avait tenus devant la commission d'enquête sur la drogue, en particulier sur la réunion nocturne de Saint-Pierre en novembre 2014. Salim Mohamed, qui avait véhiculé Raouf Gulbul pendant la campagne électorale de 2014, a confirmé que le sac noir que l'avocat avait placé dans le coffre de la voiture, ce soir-là, contenait plusieurs millions de roupies et non des pamphlets comme l'avait affirmé Raouf Gulbul. «Zamé mo finn trouv sa kantité kas-la dan mo lavi», aurait-il indiqué à Samad Golamaully au lendemain du 24 novembre 2014.

