Par ce geste, les Barea voudront ainsi construire un élan de solidarité et inviter leurs compatriotes, la Diaspora Malagasy et surtout l'Etat à venir en aide aux étudiants pour qu'ils puissent poursuivre leurs études dans de bonnes conditions » continu le communiqué. Une histoire à suivre car la concrétisation de cette promesse dépend entièrement de la FMF.

Acquis à la cause des étudiants de l'Ecole polytechnique de Vontovorona, les joueurs et le staff technique ont décidé d'offrir leur prime promise par la Fédération malgache de football. Il s'agit de 250 euros par joueur plus les trois techniciens. « Le football, bien au-delà du sport est un vecteur de paix, de solidarité et d'esprit d'équipe. Ce sont des valeurs que nous tenons à partager avec vous. Nous avons pris conscience de la dure réalité à laquelle les étudiants de l'Ecole Supérieure Polytechnique confrontés dans leur quotidien et nous imaginons les conséquences que cela engendre par rapport à leurs études.

