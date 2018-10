Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Il faut qu'on estime un dirigeant à l'aune de ses réalisations

Le candidat No 12, Hery Rajaonarimampianina, est venu rencontrer la population dans le district de Manjakandriana hier.

A cette occasion, il l'a promis qu'il va poursuivre sa vision à long terme « Fisandratana » ou « Renaissance et Emergence » 2030, qui lui tient à cœur, dans tout Madagascar, et particulièrement dans cette circonscription, et ce, afin que les générations futures puissent en bénéficier. « Il ne s'agit pas d'une promesse irréalisable étant donné que de nombreuses réalisations ont été faites durant mon mandat. Et la population de Manjakandriana en a beaucoup profité », a rassuré le candidat Hery Rajaonarimampianina. A titre d'illustration, dix nouvelles Ecoles Publiques Primaires ainsi que trois nouveaux lycées ont été construits dans ce district. En outre, un centre CARMMA y a été mis en place. C'est un centre de santé d'excellence car il dispose de plusieurs services dont entre autres, la petite chirurgie, la dentisterie, l'échographie, la vaccination, l'accouchement. Ce centre CARMMA assure en même temps le planning familial, l'éducation sanitaire et nutritionnelle et la formation en économie domestique. Et ce qui a ravivé la population locale, tous les soins auprès de ce centre sont entièrement gratuits sauf s'il y a complication.

Améliorer le bien-être. Mais ce n'est pas tout ! De nombreuses autres infrastructures de base ont été réalisées dans les districts de tout Madagascar. Ce qui a répondu aux besoins quotidiens de la population locale. On peut citer, entre autres, les infrastructures routières permettant la libre circulation des habitants et facilitant l'acheminement de leurs produits agricoles sur le marché, ainsi qu'un autre centre de santé de base. En fait, le candidat Hery Rajaonarimampianina a beaucoup investi dans les secteurs sociaux afin d'améliorer le bien-être de la population tout en se souciant des générations futures. « J'ai ainsi besoin de votre soutien pour que je puisse poursuivre cette vision. En plus, je pense qu'il faut estimer un dirigeant à l'aune de ses réalisations », a exprimé le candidat No 12. Par ailleurs, ce dernier a tenu sa promesse en remettant une moto au Maire de la commune d'Alarobia qui lui a fait une demande. « Madagascar a besoin d'un Président qui a une vision et qui a bien travaillé pour le pays », a évoqué ce Maire bénéficiaire.