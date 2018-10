Afrique: Lutte contre les MGF sur le continent

À l’heure où le paysage économique mondial est de plus en plus compétitif, investir… Plus »

« Après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, c'est la première fois que les Journées des communes vont se tenir cette année et nous entendons donner plusieurs communications sur la question des lotissements et de la crise de logement que traverse le Burkina Faso », a ajouté le président de l'AMBF.

De son avis, au regard de l'importance de la problématique, il était important pour lui et ses collègues de venir recueillir les conseils avisés et les recommandations du chef de l'Etat mais aussi demander son accompagnement pour tenir l'événement avec succès.

Sous le thème : « La place et le rôle des collectivités territoriales dans la gouvernance foncière au Burkina Faso », ces journées, selon le maire de Ouagadougou, seront l'occasion pour l'ensemble des maires, d'échanger et d'approfondir la réflexion sur une thématique d'actualité.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.