En prélude de la commémoration du 60ème anniversaire de la Conférence de tous les peuples africains de 1958 prévue à Accra (Ghana) en décembre 2018, le Comité d'Initiative National CIN/Sénégal a tenu un atelier préparatoire hier, mardi 23 octobre.

Des thèmes comme «Paix et Sécurité dans la construction des Etats africains» et «Les ressources naturelles en Afrique et la problématique de l'harmonisation des contrats d'exploration et d'exploitation» ont été abordés et consignés sous forme de rapport en guise de contribution du Sénégal pour la prochaine rencontre à Accra.

Le Comité d'Initiative International Provisoire (CIIP) pour le 1er Congrès Fédéraliste Panafricain, en collaboration avec le ministère de l'Intégration Africaine, du NEPAD et de la Francophonie, a tenu hier, mardi 23 octobre 2018, un atelier préparatoire de la participation de la délégation sénégalaise à la rencontre d'Accra en décembre 2018.

L'unité africaine a été au cœur des débats de cette «grande Conférence Internationale Panafricaine» pour commémorer les 60 ans de la première Conférence Panafricaine que le président Kwame Nkrumah avait organisée en décembre 1958 à Accra. Elle est placée sous le thème: «L'Afrique doit s'unir : une mission pour notre génération.»

Une tâche laborieuse certes, mais possible aux yeux d'El Hadji Tanor Gning, Secrétaire général du ministère de l'Intégration Africaine, du NEPAD et de la Francophonie qui a pris part à cet atelier.

«L'unité africaine est un idéal qu'on cherche à atteindre depuis bien avant les indépendances, avec les premiers fondateurs notamment Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor et autres.

Le combat continue jusqu'à présent et j'espère qu'avec ce genre d'initiative on parviendra à réaliser l'unité africaine tant chantée et recherchée par les pères fondateurs. Il ne peut y avoir de développement ou d'intégration sans paix, pas de développement sans paix.

Donc, nos Etats travaillent à pacifier davantage les tensions politico-sociales. Et si nous arrivons à stabiliser davantage notre continent en faisant face aux nouvelles menaces qui font jour, nous arriveront à réaliser cet objectif d'unifier le continent africain.»

Revenant sur les objectifs de cet atelier, M. Gning n'a pas manqué de souligner que «le Sénégal a mis en place, à travers la société civile, un Comité d'Incitative Internationale Provisoire (CIIP) chargé de préparer cette rencontre d'Accra qui commémore les 60 ans de la rencontre qui s'était tenue (à Accra) et le fameux discours prononcé par le président Nkrumah pour la réalisation de l'unité africaine.

L'Afrique doit s'unir... C'est un appel qui revient au niveau de chaque génération pour que l'unité africaine devienne une réalité. Deux thèmes ont été choisis: "Paix et développement" et la "Gestion des contrats de ressources minières et pétrolières".

Ces thèmes interpellent le développement du continent de façon globale et nous en débattons aujourd'hui pour qu'en perspective de la rencontre d'Accra, le Sénégal puisse présenter une contribution déterminante là où comité chargé de la réflexion, quant aux moyens utilisés pour la réalisation de l'Union Africaine (UA), sera mis en place.»

Face aux défis qui parsèment le chemin M. Gning reste conscient que «ce n'est pas chose aisé de réaliser l'UA. C'est difficile, certes, mais nous essayerons.

Nos Etats ne doivent pas y renoncer, c'est un idéal que nous poursuivons avec détermination depuis les indépendances jusqu'à nos jours.

Nos chef d'Etat sont conscients des difficultés qui vont à l'encontre de cette ambition nourrie depuis plus d'un demi siècle, mais nous travaillons, les Etats travaillent au jour le jour afin de minimiser ces difficultés pour d'atteindre notre objectif.»

Lors de ce conclave d'Accra du 8 au 13 décembre 2018 se tiendra aussi «la réunion du Mouvement Fédéraliste Panafricain qui est en train de reprendre le flambeau du panafricanisme pour une réelle renaissance africaine», informe une des organisateurs.

Et de préciser que cette rencontre d'Accra 2018 est co-organisée par le Centre Culturel Africain Kwame Nkrumah (KNAC), basé à Accra, au Ghana et le Comité d'Initiative International Provisoire (CIIP), basé à Dakar, au Sénégal.