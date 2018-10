Les participants ont exprimé, dans leur message lu en leur nom par la Directrice générale du Centre d'études de la Ligue arabe, Mme Luna Abu Souireh, leur reconnaissance au chef de l'Etat pour avoir placé sous son haut patronage, les travaux de cette rencontre, et pour son vif intérêt à garantir une meilleure gestion des risques de catastrophes naturelles et une bonne préparation qui précède les mesures de prévention contre ces risques.

"Nous saluons votre décision et directives concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie nationale de prévention des risques de catastrophes que nous aurons l'honneur d'enrichir dans le cadre d'une approche participative intégrée à même de permettre l'amélioration de la capacité de notre pays à faire face aux différents risques", ont écrit les participants dans leur message adressé au président de la république, lui exprimant, ainsi, leurs remerciements pour ses directives visant "la prise en charge des séquelles des dernières perturbations météorologiques".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.