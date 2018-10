La délégation ministérielle a ainsi notamment effectué plusieurs haltes devant les produits agro-alimentaires, les matériaux de construction, les produits électro-ménagers et électroniques ainsi que les produits de l'industrie chimique et autres qui ont captivé les visiteurs mauritaniens.

M.Djellab, Mme Khadijettou Mbareck Fall et le ministre mauritanien des Finances ont effectué une tournée de l'Exposition et ont fait halte devant les stands de nombreuses entreprises nationales.

Mme Khadija Mebarek Fall s'est félicité, lors de l'ouverture de l'Exposition, de la coopération économique entre les deux pays et le renforcement de leurs relations commerciales. Elle a souligné la diversité des produits et le nombre des entreprises, preuve de la qualité des relations bilatérales qui concrétisent l'intégration économique entre le Maghreb et les autres régions d'Afrique.

Selon le ministre , l'exposition a connu un franc succès quant au volet de la coopération entre les deux pays, au vu du nombre important des accords signés et de l'afflux des citoyens et opérateurs économiques.

Le ministre a insisté sur la volonté du gouvernement de développer la coopération économique et le soutien des actions dans ce sens pour atteindre durant les prochaines années la réalisation de grands projets d'investissement renforçant la coopération entre l'Algérie et la Mauritanie. Ceci hissera, a-t-il dit, le niveau des échanges commerciaux à celui des relations existant entre les deux pays.

Et selon le ministre, cette exposition constituera un moyen de développement des échanges commerciaux et la réalisation de l'intégration économique à travers les investissements.

Selon M. Djellab, tous ces efforts sont déployés en application des recommandations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui insistent sur la nécessité de s'orienter vers le marché africain et la coopération avec les pays voisins afin de fournir tous les outils permettant la réussite des échanges économiques et le développement des régions frontalières.

Pour rappel, dans ce cadre, un comité ministériel de programmation des manifestations économiques africaines et internationales a été installé jeudi passé pour le suivi de la manifestation et le soutien des opérateurs économiques à l'étranger.

