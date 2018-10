Algérie: "1, 2, 3 Kabylie", un concert à Bercy animé par le trio Idir, Aït-Menguellet et Allaoua

Tous les ingrédients sont réunis pour la réussite de ce spectacle grandiose et inédit, a-t-on, estimé : le trio d'exception, la journée de Yennayer qui sera fêtée un samedi et la salle Aréna Accord de Bercy,

Le concert, sous forme de show, promet beaucoup, à en croire les organisateurs, sur le plan technique et artistique avec des jeux de lumières et des effets spéciaux "dignes" des artistes.

C'est dans ce cadre que les promoteurs souhaite, à travers ce concert, "transmettre un message d'amour transcendant les frontières et les peuples" et "faire vivre le patrimoine musical commun dans une même unité de temps et de lieu, à ceux qui sont éloignés de leur culture parfois depuis des générations".

Le concert, le premier du genre dans cet Everest du spectacle à Paris, est en co-production entre Alliche Productions, Harissa Music et Chek'Tour Events, des promoteurs qui veulent mettre sous les projecteurs, le temps d'une soirée, la richesse et la diversité de la culture algérienne. Comme ils veulent valoriser la culture kabyle par le prisme de ces trois légendes qui "distillent la poésie, l'intelligence, l'amour, la révolte, la langue berbère, la beauté, l'universalité auprès d'un public fidèle".

"Une grande fête qui doit rassembler tous les amoureux de la chanson kabyle, les fans (en famille ou entre amis) et toutes générations confondues", ont annoncé mardi après-midi à Paris les organisateurs dans une conférence de presse à laquelle ont assisté l'auteur-compositeur-interprète Idir et l'artisan d'un nouveau groove Mohamed Allaoua.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.