Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat - 20 jeunes agripreneurs ivoiriens bientôt en mission d'immersion au Nigeria

Plusieurs institutions publiques et privés impliquées dans la politique nationale d'emploi des jeunes ont participé à la cérémonie, notamment la direction générale de Côte d'Ivoire Pme représentée par Salimou Bamba et N'Cho Yapi, représentant le patronat.

Avant de s'envoler pour Ibadan où se déroulera une partie de l'incubation à l'Institut international d'agriculture tropicale (Iita), les dix jeunes dames et dix jeunes gens sélectionnés sur plus d'une centaine de candidats par l'Agence Emploi jeunes, ont été invités par Touré Mamadou à mériter la confiance placée en eux, afin d'amener d'autres personnes à leur emboîter le pas. « Ce projet est très important pour nous. Aussi souhaitons-nous que votre réussite suscite des vocations afin de contribuer à renforcer la volonté d'entreprendre et à résorber le chômage », a-t-il lancé.

« Le gouvernement est à vos côtés et nous ne dérogerons pas à notre responsabilité ». C'est la promesse faite le mardi 24 octobre, à son Cabinet, au Plateau, par Touré Mamadou, ministre en charge de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, à vingt jeunes agripreneurs à qui il a remis des billets d'avion pour une mission d'immersion de quinze jours à Ibadan au Nigeria, dans le cadre du projet Enable Youth de la Banque africaine de développement (Bad).

