Afrique: Ligue des Champions - Taoussi - «Déçu mais satisfait du rendement de mes joueurs»

« On a fait un bon match dans l'ensemble, malgré l'élimination. Sincèrement, il y avait de la place pour aller en finale. On a dominé notre sujet cependant le but de Sulayman a faussé nos calculs. Ceci dit, mes joueurs se sont donnés à fond et ont pu marquer deux buts. Ghacha avait l'occasion d'ajouter un troisième. Mais bon, je suis tout de même satisfait du rendement de mes joueurs et de notre parcours dans cette épreuve,» a confié Rachid Taoussi.

L'ES Sétif a été éliminée ce mardi soir de la Ligue des champions d'Afrique de football. La marche était trop haute pour l'ES Sétif. Malgré leur victoire sur Al-Ahly (2-1) au terme d'un match volontaire, les Algériens quittent la Ligue des Champions au stade des demi-finales et laissent le second ticket à leurs adversaires.

