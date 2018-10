Cote d'Ivoire: Soubré/Lutte contre le travail des enfants - L'Ong Save the children offre des engins aux travailleurs sociaux

Et ce, dans le cadre de la protection des enfants contre les pires formes de travail, des abus et autres violences dans les communautés de production de cacao.

Face aux chefs de services, Ong nationales et internationales, unités agro-industrielles et représentants de coopératives, Mme Amélie Digbeu a rappelé les actions de "Save the children" dans la région de la Nawa.

Pour elle, ces engins permettront de faciliter la mobilité des agents et d'aller à la rencontre des communautés afin de redynamiser le Système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire (Sosteci), mis en place depuis 2013.

Quatre motos ont été offertes à des travailleurs sociaux, notamment à la Direction régionale de la protection sociale et la Direction régionale de la famille par l'Ong "Save the children". C'était le 18 octobre, à la salle de réunions de la préfecture de Soubré.

