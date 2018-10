Ile Maurice: Assurance médicale des fonctionnaires - Le projet compromis

Le doute plane. Répondant à une question supplémentaire de Salim Abbas Mamode, le ministre de la Fonction publique, Eddy Boissezon, a avancé qu'il ne peut pas garantir que le projet d'assurance médicale destinée aux fonctionnaires deviendra une réalité avant la fin du mandat du gouvernement. Eddy Boissezon a souligné que trois appels d'offres ont été lancés. En vain.

«La mise sur pied du projet a pris plus de temps que prévu. Ce, compte tenu de la complexité du scheme et l'étendue de la fonction publique. Le ministère a reconsidéré sa stratégie. Il y a eu des consultations avec les ministères de Finance, et des Services financiers et de la bonne gouvernance, la Financial Services Commission, le public procurement office, entre autres.» Ainsi, de nouvelles procédures d'approvisionnement seront adoptées. Un budget de Rs 50 millions a été voté pour l'année financière en cours, en vue de ce projet. Et une somme de Rs 200 millions est prévue pour les deux années financières à venir.