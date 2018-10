Ile Maurice: Parapublic - Une Service Commission pour empêcher le «népotisme» réclamée

Sans cette institution indépendante, le recrutement d'agents agents politiques, des proches des politiciens et du pouvoir continuera de plus belle. «Ces organismes sont devenus les endroits où caser ces personnes», déplore le syndicaliste. Il dénonce, dans la foulée, les subterfuges utilisés pour recruter des proches, notamment en passant par des agences de recrutement privées.

La Federation of Parastatal Bodies and Other Union (FPBOU) monte au créneau. Deepak Benydin, le président du syndicat, dénonce les recrutements faits pour caser des personnes proches du pouvoir. Il animait une conférence de presse, ce mercredi 24 octobre, à Port-Louis.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.