Ile Maurice: Cinq médecins spécialistes recrutés sur contrat

Des recrutements qui ne concernent que les domaines de spécialisation où il y a un manque. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé à une question du député bleu Salim Abbas Mamode.

Sur la liste déposée par Anwar Husnoo, on y trouve les noms suivants : Dr (Mme) Christiane Helga May, Dr Hemraz Boodhoo, Dr Emil Nicolev Kolarov, Dr Rajenprasad Gunnessee et Dr Ramawadhsingh Motolall. Les deux premiers sont des neurochirurgiens, alors que les autres pratiquent la chirurgie générale, la chirurgie reconstructive (burns, plastic and reconstructive surgery) et l'obstétrique et gynécologie.

Seront-ils employés ? «Tout dépend de leur âge. S'ils sont âgés de plus de 45 ans, on ne pourra pas», a répondu Anwar Husnoo, en faisant référence au critère d'âge pour être recruté dans la fonction publique. Le ministre de la Santé a aussi fait ressortir que compte tenu du manque dans le domaine d'obstétrique et gynécologie, des spécialistes seront recrutés de l'Inde et/ou du Pakistan, sur une base contractuelle. Sans compter des médecins mauriciens qui sont retournés après avoir travaillé en Grande-Bretagne.