Liberia: Réouverture d'une enquête sur le viol de filles par les membres d'une ONG américaine

Le responsable de l'ONG More Than Me est accusé de viols en série sur des filles dont il s'occupait dans le pays.

L'affaire qui date de 2013 a été révélée par un site d'investigation américain. Le magazine américain "Time" fait des révélations sur le scandale des abus sexuels en série à Monrovia, en reprenant l'enquête menée par le site d'investigation "ProPublica" qui met en cause l'ONG américaine More Than Me. Fondée en 2008, elle s'était donné pour mission de sauver les filles des rues, les plus exposées à l'exploitation sexuelle. Son action se concentre principalement dans le bidonville de West Point à Monrovia, la capitale libérienne. Les filles les plus vulnérables étaient repérées par le cofondateur de l'ONG, le Libérien Macintoch Johnson, pour être scolarisées. Malheureusement, l'école était devenue un lieu de châtiment, où plusieurs filles vont être abusées sexuellement par celui qui était censé les protéger.

Macintoch Johnson sera dénoncé par certaines de ses victimes. Son procès sera ouvert en 2015. Dix filles témoigneront de leurs viols alors qu'elles n'avaient que dix an, sans qu'elles soient prises au sérieux. Le procédé sera suspendu. En 2016, on apprendra le décès de l'agresseur présumé, des suites du sida, dont il aurait contaminé ses victimes. Un journaliste, Finlay Young du "ProPublica", qui a vécu à Monrovia à la même période, relate l'affaire et dénonce le silence, voire même les dissimulations, de l'Américaine Katie Meyler et de son ONG, poussant à une nouvelle enquête judiciaire. Pour la première fois, l'ONG américaine va reconnaître les viols sur les filles dont elle avait la charge. More Than Me a présenté ses excuses et s'est engagée à proposer des tests de dépistage du sida aux filles de l'école. Le gouvernement libérien qui " prend très au sérieux les agressions sexuelles" vient d'ouvrir une nouvelle enquête. More Than Me a créé dix-neuf écoles au Liberia qui ont accueilli quelque quatre mille élèves.