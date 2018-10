Algérie: Pommes de terre - Déstockage de 1 million de quintaux pour stabiliser le marché

L'Algérie est classée parmi les plus gros pays consommateurs de pomme de terre avec plus de 111 kg consommés annuellement par habitant, alors que la consommation mondiale moyenne est de 31 kg/habitant/an.

Les wilayas les plus productives en pomme de terre sont El Oued avec une production de 11,53 millions de qx, Ain-Defla avec 6,88 millions de qx et Mostaganem avec 4,47 millions de qx.

Pour rappel, la production de la pomme de terre a été de 46 millions qx en 2017 (contre 47,8 millions qx en 2016 et 46,73 millions qx en 2014), soit un taux de croissance de 9,4% entre 2014 et 2017.

Les mois d'octobre et de novembre constituent une période de soudure qui intervient à la fin de la récolte de la saison (mai-octobre) et avant le début de la récolte de l'arrière-saison (décembre-mars). Généralement, les prix de ce tubercule enregistrent une nette hausse durant cette période.

Le déstockage se fera régulièrement sur cinq (5) étapes d'une durée de dix (10) jours chacune, et ce, jusqu'à l'entrée, en décembre prochain, des premières récoltes de l'arrière-saison, notamment celles provenant d'El Oued et de Mostaganem.

Alger — Une quantité de près d'un (1) million de quintaux (qx) de pomme de terre stockés sera mise sur le marché progressivement durant la période fin octobre-début décembre afin d'assurer la disponibilité de ce tubercule et de stabiliser son prix, a indiqué mercredi à Alger un responsable au ministère de Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

