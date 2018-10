Algérie: Installation à Nouakchott des structures du Conseil d'affaires algéro-mauritanien

Ces rencontres ont porté sur l'examen des moyens susceptibles de coordonner l'action entre les entreprises et de faciliter les opérations de transport et de distribution.

Des rencontres bilatérales entre les entreprises des deux pays ont été organisées avec la participation de plus de 50 entreprises algériennes et plus de 30 entreprises mauritaniennes, notamment celles activant dans le domaine de la distribution.

Cette commission tiendra sa première réunion mercredi, en présence du ministre du Commerce et de son homologue mauritanienne, outre des responsables de deux pays et des opérateurs économiques.

Les membres du conseil ont évoqué, durant la réunion, les défis relatifs au transport terrestre des marchandises, à l'appui logistique en matière de transport, aux avantages liés à la distribution, outre les problématiques portant sur le change des monnaies algérienne et mauritanienne pour faciliter le commerce entre les deux pays à travers la mise en place de mécanismes de coopération entre la Banque d'Algérie (BA) et la Banque centrale de Mauritanie.

