Algérie: Lutte antiterroriste - Destruction d'un atelier de préparation d'explosifs à Tizi-Ouzou (MDN)

Alger — Un atelier de préparation d'explosifs contenant 11 bombes de confection artisanale et 2 obus, a été détruit mardi, suite à une opération de ratissage, menée à Tizi Ouzou, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Tizi-Ouzou (1e Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire à découvert et détruit, le 23 octobre 2018, un (1) atelier de préparation

d'explosifs contenant onze (11) bombes de confection artisanale, deux (2) obus pour mortier et divers autres objets, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a arrêté un (1) élément de soutien aux groupes terroristes à Tissemssilt (2e RM), précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), onze (11) contrebandiers et saisi un camion, (4.000) litres de carburant, deux (2) tonnes de ciment, ainsi que cinq (5) détecteurs de métaux et sept (7) motocyclettes, alors que sept (7) quintaux de tabac ont été saisis à El-oued (4e RM)", rapporte le communiqué.