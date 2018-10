Seychelles: Les relations sino-seychelloises prennent un nouvel élan

Pour la diplomate chinoise, cette accréditation marque un nouveau départ dans le processus de renforcement des relations entre la Chine et les Seychelles et le partenariat de coopération stratégique global sino-africain dans des secteurs comme le tourisme, l'économie, le commerce, les échanges culturels et éducatif, la protection du l'environnement durable, etc.

On sait qu'en marge de ce sommet le Président Faure avait eu des entretiens très chaleureux avec Son Excellence le Président XI Jinping. Des entretiens qui ont eu un impact certain sur les relations déjà excellentes entre les deux pays.

Cette accréditation a été l'occasion pour le Chef de l'Etat Seychellois et l'Ambassadeur Guo Wei de passer en revue l'état de la coopération entre les deux pays et de manifester leur désir commun de conjuguer les efforts afin de renforcer davantage les relations, surtout après la récente visite du Président Faure en Beijing dans le cadre FOCAC, le Forum sur la coopération sino-africaine.

