Angola: Le gouverneur salue le mémorandum transfrontalier Angola / Namibie

En ce qui concerne le VIH / SIDA, le gouverneur a déclaré que le mémorandum permettait la création d'un autre projet transfrontalier appelé "Clinique du bien-être", qui visait à tester et à contrôler la maladie chez des populations à risque telles que les chauffeurs routiers et les travailleurs du sexe qui sont à la frontière de Santa Clara, avec le soutien de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

"Cette initiative a également permis la création de postes de dépistage et traitement du paludisme et d'autres maladies courantes dans les localités d'Onaimungo, de Namacunde, d'Oifahavela, de Shikolombuto, d'Ombadja, d'Oshifu et de Curoca (Namibie), ainsi que l'affectation de 90 agents sanitaires dans les municipalités de Curoca, Ombadja et Namacunde (Angola) ", a-t-il ajouté.

Ondjiva — Le mémorandum transfrontalier sur la santé entre l'Angola et la Namibie, en vigueur depuis 2011, a atteint des niveaux satisfaisants avec la mise en place de postes de test et de traitement du paludisme, a annoncé lundi le gouverneur de la province de Cunene, Virgílio Tyova.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.