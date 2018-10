Angola: La corruption détruit la structure sociale - Selon l'Ordre des avocats

La responsable a exhorté le bureau du procureur général de la République(PGR) et le SIC à lutter contre la corruption et la criminalité économique et financière en tant qu'organes compétents en la matière, ajoutant que l'OAA était attentif aux problèmes qui se posent autour du paradigme corruption.

Elle a reconnu que les autorités du pays faisaient preuve de volonté dans la création de stratégies visant à combattre et à réduire l'impunité et la corruption.

La responsable s'adressait aux magistrats du parquet, responsables gouvernementaux, de la Police nationale, du Service d'Investigation Criminelle (SIC), des professeurs et des étudiants de la faculté de droit de l'université Lueji'A Konde, durant l'atelier sur la lutte contre la corruption et l'impunité promu par l'institution.

Dundo — La corruption est un mal qui stimule les inégalités qui faussent la structure sociale, provoquant l'incrédulité des citoyens quant aux vertus et à l'Etat démocratique et de droit, a affirmé mercredi, à Dundo, province de Lunda Norte, la présidente du Conseil régional Est de l'Ordre des avocats d?Angola (OAA), Josefina André da Conceição Samuel.

