Nigeria/Maroc: Coupe de la Confédération - Enyimba y croit toujours

«Nous n'avions pas assez de temps pour nous reposer avant le match aller... Mais les choses sont bien différentes cette fois-ci puisque tous les joueurs sont suffisamment reposés depuis le match aller et sont motivés... La rencontre va être difficile, mais je peux affirmer en toute confiance que nous sommes prêts pour la tâche. Je sais que beaucoup croient que les jeux sont faits après ce qui s'est passé lors du match aller, mais nous allons leur prouver le contraire. Nous allons nous battre pour prouver que nos détracteurs ont tort. Nous connaissons maintenant mieux l'équipe du Raja qu'avant et nous travaillons également sur certaines stratégies tactiques qui nous donneront la victoire dans le match. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre le Nigeria fier», a confié l'entraîneur d'Enyimba, Usman Abdallah, au média nigérien «Completesportsnigeria.com». Les Nigériens y croient donc toujours et comptent jouer les trouble-fêtes à Casablanca, ce soir.

