Guinée: L'opposition accuse le pouvoir d'avoir voulu "assassiner" son chef

Mardi soir, la police de Conakry a affirmé que "les forces de sécurité condamnent et rejettent" ces accusations et demandé à l'opposition de prouver ses allégations.

"On a voulu m'assassiner", assure M. Diallo, en visant le président Condé. "Je vous avais dit qu'il a ordonné de m'assassiner. Voilà la preuve la plus éloquente", a lancé l'homme politique.

Au milieu de la fumée, "les gendarmes ont visé et ont tiré. La balle est passée juste entre mon chauffeur -blessé par des éclats de verre- et moi", a-t-il poursuivi, montrant l'impact d'une balle au centre du pare-brise de sa voiture.

L'opposition guinéenne a dénoncé mercredi une "tentative d'assassinat" ayant visé la veille son chef de file, Cellou Dalein Diallo, mettant en cause le régime du président Alpha Condé dans un climat de contestation sociale et politique persistant.

