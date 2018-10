Soudan: Faysal discute de la promotion de la Coopération avec l'ONU

Khartoum — L'Assistant du Président de la République, le Dr Faysal Hassan Ibrahim, a examiné des moyens de renforcer la Coopération entre le Gouvernement et la Mission des Nations Unies au Soudan afin de renforcer la Paix et la Stabilité dans le pays, notamment au Darfour et dans les Régions du Nil Bleu et le Sud-Kordofan.

Cela s'est produit lors d'une réunion Mercredi au Palais Républicain avec le Coordonnateur Résident des Nations Unies pour le Développement et les Affaires Humanitaires, qui a indiqué dans un communiqué de presse qu'un soutien pourrait être apporté au Gouvernement Soudanais par le biais d'une Coopération Conjointe avec des Donateurs, des Partenaires et la Communauté Internationale pour le Financement des Projet et Programmes de Développement.