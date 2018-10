Comores: Des «insurgés» anjouanais réfugiés à Mayotte

Cela fait une semaine, ce mercredi, que les derniers échanges de tirs entre militaires et des civils armés… Plus »

Reste à savoir si elles étaient tranquillement cachées chez des particuliers ou cachées et détenues par la classe politique à Anjouan. C'est là que le régime pointe du doigt le gouverneur de l'île, un farouche opposant aux réformes institutionnelles lancées par le président Azali Assoumani. Comment des civils lourdement armés ont-ils pu échapper à la vigilance des militaires qui les encerclaient ? Deux éléments reviennent chez différents témoins : on a fourni les armes aux rebelles et ils n'auraient jamais quitté la médina, voire l'île, sans complicité politique.

Certains insurgés se sont échappés, certains sont arrivés à Mayotte et se sont immédiatement présentés à nos forces de l'ordre et ont été placés entre les responsabilités des gendarmes...

