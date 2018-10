Angola: L'innovation technologique devrait améliorer la qualité de vie

Luanda — La ministre angolaise de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Sambo, a déclaré mercredi à Luanda que la promotion de l'innovation technologique devait s'allier aux entreprises afin que les projets puissent aboutir à une amélioration de la qualité de vie.

S'adressant à la presse, à l'issue de la deuxième conférence sur l'ingénierie et l'architecture de la faculté d'Ingénierie de l'Université Agostinho Neto (UAN), Maria do Rosário Sambo a indiqué que les projets devraient être conçus pour produire de nouveaux effets sur la société.

"Il est important que la collaboration entre les différents acteurs, tels que les gouvernements, les entreprises et les étudiants, améliore l'application de la science, de la technologie et de l'innovation afin de présenter des solutions aux problèmes et aux défis de la société", a déclaré la ministre qui a, au même temps, attribué un rôle fondamental à l'innovation technologique dans la mise en œuvre du développement durable.

Pour la ministre, la conférence est un moyen par lequel les universités doivent contribuer et alerter les gouvernements pour qu'ils accélèrent le processus de développement sain.

"Mon intention est d'apporter, dans un événement de cette nature, les objectifs du développement durable, car c'est ainsi que les universités doivent contribuer à cet agenda mondial qui vise à améliorer la qualité de la vie de la planète et à la préserver", a-t-elle précisé.

Selon la ministre, l'événement permet l'exercice d'une communication scientifique et une coopération efficace entre le gouvernement, les universités et le secteur des entreprises.

Cette initiative est intégrée aux efforts déployés pour que la science, de technologie et d'innovation et la promotion de l'innovation et du transfert de technologie soient en harmonie avec le Plan de développement national 2018/2022 - a-t-elle dit.

La deuxième Conférence, qui se tient jusqu'à vendredi, sous le slogan "L'ingénierie et l'architecture pour résoudre les problèmes de la société", a pour objectif de rendre publics tous les résultats de la production scientifique des professeurs et les étudiants de la Faculté de génie de l'UAN.