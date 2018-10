Angola: L'INIDE annonce la distribution de nouveaux manuels scolaires

L'événement compte sur 97 participants, dont des directeurs nationaux et provinciaux, des techniciens, des représentants de la société et ministériels.

Sous le slogan "Former l'enseignant, c'est garantir une éducation de qualité pour tous" pendant deux journées techniques du ministère de l'Éducation, seront analysés le secteur et présentés des plans et propositions pour 2019.

Le responsable a indiqué que la révision du programme scolaire comportait deux modules, notamment la correction des erreurs détectées dans certains manuels, citant à titre d'exemple celle de l'histoire des 4ème et 6ème primaires ayant comme erreur la date du décès du dirigeant de l'Unita et l'adéquation du programme qui s'étendra jusqu'en 2022.

