Angola: MED considère la qualité comme principal défi du quinquennal 2018/2022

La rencontre, d'une durée de deux jours, se tient sous le slogan "Responsabiliser l'enseignant, c'est garantir une éducation de qualité pour tous" et rassemble des techniciens du ministère de l'Éducation qui analysent l'état du secteur et vont présenter des plans et des propositions pour 2019.

Cândida Teixeira a reconnu la nécessité d'apporter une réponse adéquate à l'explosion scolaire, avec le recrutement d'un plus grand nombre d'enseignants, la construction d'infrastructures scolaires, ainsi que l'acquisition et la distribution de ressources pédagogiques, afin que les écoles, en tant que prestataires de services, aient de l'excellence à offrir à la population.

La ministre de l'Education, Cândida Teixeira, qui a pris la parole mercredi à Luanda lors de l'ouverture du Conseil consultatif du secteur, a déclaré que cet objectif constituait un défi pour toutes les parties prenantes, à savoir l'exécutif, les faiseurs du processus d'enseignement et apprentissage, et la société dans son ensemble, soulignant la contribution inestimable des églises.

