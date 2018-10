Angola: La Ferrangol ne sera plus un concessionnaire

Sumbe — La Ferrangol cessera d'être le concessionnaire, exclusivement dédié à la production de métaux ferreux, dans le cadre du programme de restructuration et d'ajustement du ministère des Ressources minérales et du Pétrole (Mirempet).

La Ferrangol-EP est actuellement un concessionnaire de ressources minérales métalliques (Fe, Au, Pb), à l'instar de la Sonangol (pétrole et gaz) et d'Endiama (diamants). Dans le cadre du programme de restructuration, ces trois sociétés ne seront plus concessionnaires afin de se concentrer sur leur vocation.

Se confiant mercredi à la presse, en marge des journées scientifiques du Mirempet, qui se déroulent dans la province de Cuanza Sul, le ministre Diamantino Azevedo a informé que son intention était de trouver des solutions susceptibles de contribuer à la durabilité et à la croissance de l'industrie de production de fer en Angola.

Il a indiqué que le programme de restructuration visait à rendre la Ferrangol EP plus concurrentielle et rentable, en se concentrant sur la chaîne de valeur principale, tout en respectant les normes de qualité internationales, d'où la société cessera donc de jouer le rôle de concessionnaire et déclenchera également son programme de régénération, afin de se concentrer sur son activité principale "qui est la chaîne de fer.

Selon Diamantino Azevedo, la restructuration de la Ferrangol contribuera à améliorer les performances de la production de fer, à dynamiser et à intensifier l'activité à moyen et long termes dans le pays et à promouvoir l'exploration, la recherche et le développement du secteur.

Ces mesures visent également à promouvoir l'augmentation de la capacité de production et à réduire la dépendance aux importations.

La Ferrangol est une entreprise publique qui gère et contrôle la production de minerai de fer en Angola créée en 1981 pour gérer les mines de Cassinga. Les opérations minières ont été entravées par la guerre, mais la société a repris sa production en 2017.

La société gère trois grandes concessions de minerai de fer à Cassinga, dans la province de Huila, ainsi que du manganèse et de l'or dans la région de Cassala-Quitungo.